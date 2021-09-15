Глобальний борг наблизився до рекордних $300 трильйонів - IFF

Показник глобального боргу в другому кварталі 2021 року зріс до нового рекордно високого рівня, наблизившись до позначки $300 трильйонів, водночас співвідношення боргу до ВВП вперше з початку пандемії скоротилося.

Про це повідомило в вівторок інформагентство Reuters із посиланням на Інститут міжнародних фінансів (IFF), передає Укрінформ.

«Загальний рівень глобального боргу, який включає борги уряду, домогосподарств, корпорацій та банків, зріс на $4,8 трильйона наприкінці червня, сягнувши $296 трильйонів, після незначного зниження в першому кварталі»,- зазначається в повідомленні.

Таким чином, глобальний борг збільшився на $36 трильйонів в порівнянні із ситуацією до пандемії.

«Якщо позики триватимуть і далі такими темпами, ми очікуємо, що глобальний борг перевищить $300 трильйонів», - зазначив директор з питань сталого розвитку IIF Емре Тіфтік.

При цьому зауважується, що зростання рівня боргу було найвищим серед країн з ринками, що розвиваються.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд в останньому прогнозі покращив перспективи глобального економічного зростання у 2022 році. Очікування у 2021 році залишаються на прогнозованому раніше рівні.

Укрінформ