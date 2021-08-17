Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:10

Кабмін опублікував постанову про тарифи на електроенергію для населення з 1 жовтня

12:01

Знакомьтесь: госпожа путинская пропаганда

11:01

Боба Дилана обвинили в изнасиловании ребенка

09:55

В Україну повернулися рятувальники, які гасили лісові пожежі в Греції. ФОТО, ВІДЕО

08:43

Доба на фронті: внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий

08:06

В Киеве больше не эвакуируют автомобили припаркованные с нарушением ПДД: подробности

23:10

Рассыпается на глазах: состояние моста Патона показали на ФОТО

22:02

У будинку криворізького мера Павлова знайшли дві записки. ФОТО

21:09

Байден был одержим идеей вывода войск. Все жертвы, принесенные в 2001-2021 годах при освобождении Афганистана от талибов, оказались напрасны – Юрий Бутусов

20:01

"Хвора і нещасна": відомий критик розповів про життя Пугачової з Галкіним

19:01

Снєгирьов: Лукашенко намагається зберегти ринки збуту в Україні, шантажуючи Київ військовими базами Росії в Білорусі

18:10

"Мене можуть миттєво позбавити життя". Людські історії з Афганістану про те, що таке справжнє обличчя Талібану

17:00

Найем: Афганистан – это трагедия планеты, которая только разворачивается

16:08

Експерт розповів про побічні реакції після вакцинації від COVID-19 і коли вони мають минати

15:01

Чаус: Мене чотири місяці тримали у підвалі у масці

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Кабмін опублікував постанову про тарифи на електроенергію для населення з 1 жовтня

  8   0 17.08.2021, 13:10 | Новости, Экономика
Кабмін опублікував постанову про тарифи на електроенергію для населення з 1 жовтня

Кабінет міністрів України опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення та низки інших споживачів, які діятимуть з 1 жовтня.

Постанова № 859 від 11 серпня 2021 року опублікована на сайті Уряду 16 серпня, інформує УНІАН.

Згідно з документом, Кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць включно з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні чинного до цього тарифу в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

Уряд закріпив тариф в 1,68 грн за кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, що розраховуються за електроенергію за загальним лічильником в частині споживання електроенергії фізичними особами для власних потреб, виключаючи професійну та господарську діяльність.

Тариф у розмірі 1,68 грн за кВт-год був закріплений за дачними та дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території.

Крім того, Кабмін відніс до категорії споживачів, які отримують електрику за фіксованою ціною, юридичні особи, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб, і релігійні організації.

Згідно з постановою уряду, при наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23:00 до 7:00, при наявності тризонних лічильників - 1,5 фіксованої ціни з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00 і 0,4 цієї ціни - з 23:00 до 7:00. У всіх інших часових проміжках сплачується повна ціна.

Нагадаємо, 11 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (345)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]