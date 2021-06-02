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Советским квартирам предрекли обвал цен. А новострои дорожают из-за доступной ипотеки

  8   0 02.06.2021, 07:00 | Новости, Экономика
Советским квартирам предрекли обвал цен. А новострои дорожают из-за доступной ипотеки

Прежде всего стоит ожидать подорожания одно-двухкомнатных квартир в новых домах и качественной «вторички».

Интерес к ипотеке под 7% и минимальным первым платежом в 15% собственных средств наблюдается довольно большой, но говорить о действительно массовом спросе на этот продукт пока не приходится.

Такое мнение высказал руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян в комментарии для UBR.ua, информирует UAINFO.org.

Вряд ли стоит напоминать, подмечает он, что еще в прошлом году украинцы могли рассчитывать получить деньги на жилье примерно под 18%.

«Однако негативные воспоминания о валютной ипотеке все еще присутствуют, так что ажиотажа мы не наблюдаем, да и государство выделило на программу лишь 2,5 млрд грн, что также ограничивает число потенциальных заемщиков помимо жестких требований», – говорит Сароян.

Для того чтобы в стране возник по-настоящему сильный интерес к ипотеке, ставки должны быть существенно ниже. Конечно, мечтать о 2,5% годовых как в США не приходится из-за сильной разницы в процентных ставок: в ФРС ее сейчас еще держат на около нулевом уровне, тогда как в НБУ ее совсем недолго продержали на отметке в 6% и на данный момент увеличили до 7,5%.

Именно от этой величины зависит стоимость банковских продуктов, так как по ней финансовые организации привлекают заемные средства от регулятора.

Центральные банки ужесточают монетарную политику и поднимают ставки в том числе чтобы остудить рынок недвижимости при появлении признаков, свидетельствующих о возникновении пузыря.

«При текущих параметрах денежно-кредитной политики говорить о наличии пузыря на украинском рынке не приходится», – отмечает эксперт.

Впрочем, добавляет он, на отечественном рынке недвижимости цены растут и в отсутствии типичных драйверов: сверхнизких ставок, устойчивого роста экономики и увеличения доходов населения.

Винить в этом стоит высокую инфляцию: по итогам апреля ее годовая величина составила 8,4%, что оказало влияние на себестоимость как строительных материалов (особенно бетона и арматуры), так и работ.

«Инфляция не оказывает моментального влияние на конечную стоимость объектов, так что к концу года, когда застройщики проведут перерасчет, темпы роста цен способны ускориться до 20%», – прогнозирует руководитель Perfomance Management.

В первую очередь стоит ожидать подорожания одно-двухкомнатных квартир в новых домах и качественной «вторички», в то время как типовая советская застройка может даже подешеветь из-за отсутствия спроса.

«Летом продажи традиционно падают, но мы вполне можем увидеть сохранение спроса на текущем уровне, благодаря ипотечным программам. Да и не стоит забывать, что в отсутствии других реальных альтернатив недвижимость остается единственным понятным способом инвестирования для украинцев», – резюмировал нам Сергей Сароян.

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