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Патріотизм і бізнес не пов'язані: Тіна Кароль зізналася, що замислюється над концертами в Росії

  5   0 24.12.2021, 12:20 | Новости, Культура
Патріотизм і бізнес не пов'язані: Тіна Кароль зізналася, що замислюється над концертами в Росії

Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що думала над концертами в Росії, проте її зупиняє можлива хвиля критики з боку українців.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні", інформує УНІАН.

Кароль нагадала, що рішення відмовитися від гастролей в Росії прийняла в ще в 2014 році і свою позицію не змінює, хоча, за її словами, надходило безліч пропозицій. 

"Я за Україну, але водночас я сама годувальниця своєї сім'ї, свого величезного колективу. Коли я бачу, що до нас приїжджають виступати з гастролями, а ми просто спостерігаємо, тоді, виходить, ми дурні? Я кажу сама собі: жінка, може, стань сміливіше?!", - каже співачка.

Кароль зазначила, що не давала моральних оцінок артистам, які їхали й приїжджали з гастролями - на її думку, за цим повинен спостерігати закон і політики.

"Але є такий осередок суспільства, як український шоу-бізнес. Шоу-бізнес - це гарний бізнес, це бізнес на шоу. І сьогодні політична повістка диктує, що патріотизм і бізнес ніяк не пов'язані", - вважає артистка.

Співачка зазначає - якщо вона зважитися поїхати з туром в Росію, то тут же потрапить під хвилю критики з боку українців. Однак, на її думку, зараз артистів практично "штовхають" до гастролів у РФ.

"Звичайно, я боюся засудження. Але чи не заслужила я вже, щоб не летіли осуди в мою сторону - теж питання. З іншого боку, нас штовхають до цього. Якщо політика нічого не пропонує натомість, значить, формула "бізнес - це тільки бізнес" можлива?"- уточнила виконавиця.

Нагадаємо, Тіну Кароль номінували на Національну музичну премію YUNA-2022 лише як "Краща виконавиця". Однак зірка не згодна з цим. 

Співачка переконана, що її альбоми "Красиво" і "Подвійний рай" могли б бути номіновані як "Кращий альбом року", кліп на пісню "Скандал" - "Кращий відеокліп", шоу "Красиво" і Atlas Weekend - "Краще концертне шоу", а альбом дуетів "Молода кров" - "Кращий дует/колаборація".

Пізніше генпродюсер і співзасновник YUNA Павло Шилько прокоментував публічне обурення Тіни результатами премії. Він нагадав, що Кароль - шестиразова переможниця YUNA, яка отримала також найпрестижнішу нагороду "За особливі досягнення в музиці" цього року.

УНІАН

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