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Известный композитор и рок-музыкант Александр Градский умер после 12 часов в реанимации

  9   0 28.11.2021, 17:36 | Новости, Культура
Известный композитор и рок-музыкант Александр Градский умер после 12 часов в реанимации

Исполнителя с подозрением на инсульт госпитализировали в больницу еще в пятницу.

Известный советский музыкант и композитор, народный артист России Александр Градский умер в Москве, передает 

Фокус.

Исполнитель скончался в возрасте 72 лет сегодня ночью, 28 ноября.

По данным журналистов, Александр Градский умер в реанимационном отделении, не приходя в сознание. Музыкант и композитор был госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт еще в пятницу, 26 ноября.

За жизнь народного артиста Российской Федерации медики боролись последние 12 часов, однако спасти его не удалось - Александр Градский умер в реанимации в 02:10 по московскому времени.

Информацию о смерти Александра Градского подтвердили соратники музыканта в его личном Instagram-аккаунте.

«Сегодня не стало Александра Борисовича. Ушла Эпоха. Ушел Человек. Спасибо Мастеру за творчество, оно навеки отзовется в сердцах», - говорится в сообщении.

Издание Лента отмечает, что 72-летний Александр Градский пожаловался на ухудшение самочувствия 26 ноября - музыкант попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты и в этот момент потерял сознание. Исполнителя и композитора с подозрением на инсульт госпитализировали в московскую больницу.

По данным журналистов, к ухудшению здоровья мог привести коронавирус, которым Александр Градский переболел еще в сентябре 2021 года. С того времени 72-летний композитор жаловался на боли в ногах и практически не вставал с кровати.

Народный артист РФ родился в городе Копейске (Челябинская область) 3 ноября 1949 года. Любовь к музыке Александру Градскому привила мать композитора, которая отвела сына после переезда в Москву в музыкальную школу.

В 1974 году начался большой путь к славе Александра Градского - музыкант занимался созданием композиций к фильму Андрея Михалкова-Кончаловского «Романс о влюбленных». Картина принесла успех не только режиссеру, но и создателю музыки, за что журнал «Billboard» объявил Александра Градского «Звездой года».

В то же время Александр Градский написал песни «Как молоды мы были» и «Как прекрасен этот мир», которые стали «визитными карточками» композитора. За свою карьеру музыкант написал композиции более чем к 40 художественным фильмам, а также десяткам документальных и мультипликационных картин. Также Александр Градский выпустил 18 дисков.

В 1999 году композитору присвоили звание народного артиста Российской Федерации. С 2012 года Александр Градский несколько раз участвовал в проекте «Голос» в качестве наставника.

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