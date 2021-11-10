Стало известно, кто стал главным героем нового шоу "Холостяк"

Телеканал СТБ рассекретил имя нового "Холостяка". Им стал 32-летний Алекс Топольский - украинец, построивший успешный бизнес в Америке, пишет УНИАН.

Как сообщает пресс-служба СТБ, Алекс родился и вырос во Львове. Сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Сейчас Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он построил в Америке успешный бизнес.

Съемки 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий - Григорий Решетник. Премьера романтического реалити "Холостяк-12" состоится в марте 2022 года.