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Стало известно, кто стал главным героем нового шоу "Холостяк"

  8   0 10.11.2021, 12:00 | Новости, Культура
Стало известно, кто стал главным героем нового шоу "Холостяк"

Телеканал СТБ рассекретил имя нового "Холостяка". Им стал 32-летний Алекс Топольский - украинец, построивший успешный бизнес в Америке, пишет УНИАН.

Как сообщает пресс-служба СТБ, Алекс родился и вырос во Львове. Сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру.  Сейчас Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он построил в Америке успешный бизнес. 

Съемки 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий - Григорий Решетник.  Премьера романтического реалити "Холостяк-12" состоится в марте 2022 года.

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