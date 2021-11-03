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Помер зірка серіалу "Бригада"

  16   0 03.11.2021, 12:02 | Новости, Культура
Помер зірка серіалу "Бригада"

У Москві помер актор Дмитро Гуменецький, відомий за роллю Шмідта в серіалі "Бригада".

Йому було 49 років, артист помер від раку 29 жовтня в хоспісі. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT, пише УНІАН.

Похорон актора відбувся ще 31 жовтня, але про нього стало відомо тільки зараз. На церемонії були присутні тільки рідні та близькі.

У 2016-му Гуменецький був засуджений на вісім років колонії суворого режиму за зберігання 280 кілограмів концентрату спайса. У квітні 2021 року вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням (УДО) у зв'язку з хворобою.

Служив у спецназі внутрішніх військ РФ у званні майора.

Актор прославився після ролі Шмідта, начальника охорони головного героя Саші Білого в серіалі "Бригада". Але закріпитися в кіноіндустрії він так і не зміг.

Крім "Бригади", Гуменецький знімався у фільмі "Бумер" і серіалах "Магнітні бурі" і "Правда приховує брехню".

 

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