Сканадальный Киркоров отменил концерты в Израиле из-за Крыма

"Филипп Киркоров отменил свои концерты в Израиле! Поездки в оккупированный Крым портят имидж российских артистов! Об этом сообщил глава ассоциации актеров Израиля Дим Амор, который ранее подал в СБУ обращение об открытии уголовного производства против Киркорова и еще 58 российских исполнителей, нарушающих украинские законы и выступающих в Крыму", - пишет на своей страничке в Фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко, информирует UAINFO.org.

"Как оказалось, Киркоров отменил свое выступление в Израиле за два дня до концерта. На его выступление просто не покупали билеты.

Это еще одно подтверждение того, как важно говорить об этих нарушениях, как важно поднимать тему Крыма, и не позволять России вести гибридную войну, пытаясь с помощью артистов оправдать оккупацию украинской территории", - завершает нардеп.