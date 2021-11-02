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Сканадальный Киркоров отменил концерты в Израиле из-за Крыма

  35   0 02.11.2021, 11:02 | Новости, Культура
Сканадальный Киркоров отменил концерты в Израиле из-за Крыма

"Филипп Киркоров отменил свои концерты в Израиле! Поездки в оккупированный Крым портят имидж российских артистов! Об этом сообщил глава ассоциации актеров Израиля Дим Амор, который ранее подал в СБУ обращение об открытии уголовного производства против Киркорова и еще 58 российских исполнителей, нарушающих украинские законы и выступающих в Крыму", - пишет на своей страничке в Фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко, информирует  UAINFO.org.  

"Как оказалось, Киркоров отменил свое выступление в Израиле за два дня до концерта. На его выступление просто не покупали билеты.

Это еще одно подтверждение того, как важно говорить об этих нарушениях, как важно поднимать тему Крыма, и не позволять России вести гибридную войну, пытаясь с помощью артистов оправдать оккупацию украинской территории", - завершает нардеп.

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