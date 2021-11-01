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"Приголомшлива трансформація". Солістка гурту "Kazka" розповіла, що завдяки "Танцям з зірками" схудла на 20 кг (відео)

  7   0 01.11.2021, 13:07 | Новости, Культура
"Приголомшлива трансформація". Солістка гурту "Kazka" розповіла, що завдяки "Танцям з зірками" схудла на 20 кг (відео)

Артистка зізналася, що своїм результатом задоволена й не має наміру зупинятися.

Солістка гурту Kazka Олександра Зарицька у дев'ятому ефірі шоу "Танці з зірками" зізналася, що за час участі у проєкті  "скинула" 20 кілограмів, інформує UAINFO.org.

"Мінус 20 - це лише початок. Я дуже хочу продовжувати танцювати. Це ті 20 кілограмів, які мені заважали танцювати", - зауважила співачка.

Суддя шоу Катерина Кухар засипала Зарицьку компліментами, але й про зауваження не забула. "Приголомшлива трансформація. Розкішно виглядаєте. Мінус 20 вам пасують. Але сьогодні було багато помилок у ногах. Думаю, що ви про них знаєте. І будьте обережними з класичними позиціями", - прокоментувала виступ Зарицької відома балерина.

У дев'ятому випуску Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали Віденський вальс під пісню гурту "Океан Ельзи" - "На небі". Вони потрапили в зону ризику разом з Меловіном та Лізою Русіною, які за рішенням суддів залишили шоу.

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