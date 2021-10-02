Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание

Несмотря на развод, пара налаживает отношения.

Похоже, отношения между Ким и Канье наладились. Более того, многие поклонники уверены, что бывшие влюбленные снова вместе. Очередное тому подтверждение - недавнее свидание пары, передает hochu.ua.

Кардашьян была замечена в компании Уэста. По словам очевидцев, экс-супруги поужинали в ресторане Nobu, а потом вместе уехали на роскошном авто рэпера.

Любопытным поклонникам удалось сфотографировать популярную пару. На фото можно увидеть, как звезды покидают голливудский ресторан и сидят в машине: Канье - за рулем, а Ким - на пассажирском сидении.

Напомним, что 19 февраля Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. В браке Ким и Канье состояли с 2014 года. Для артиста этот союз стал первым, а вот для модели уже третьим. Ранее она была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом и еще четыре года состояла в отношениях с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом.

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После разрыва Ким приписывали роман с известным адвокатом, а Канье - отношения с Ириной Шейк. Однако эти слухи не подтвердились. Сейчас же поклонники подозревают, что Уэст и Кардашьян помирились и возобновили свои отношения. Так ли это - покажет время.