Умер основатель рок-группы Status Quo

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Алан Ланкастер какое-то время страдал от рассеянного склероза.

Основатель культовой британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил близкий друг музыканта Крейг Беннет на своей странице в Facebook 26 сентября.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Беннетт рассказал, что Ланкастер какое-то время страдал от рассеянного склероза.

"Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo", - говорится в сообщении музыканта.

Status Quo - британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги.





Это вторая после Rolling Stones группа по количеству альбомов, ставшими хитами. Ланкастер покинул группу в 1985 году.

С 2005 является рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт. 22 сингла группы входили в британскую "десятку". Общемировой тираж всех пластинок Status Quo к 2008 году составил 118 миллионов.

korrespondent.net

