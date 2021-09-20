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Зірка "Корони" на премії "Еммі" розповіла про трагедію в родині і гірко розплакалася (відео)

  2   0 20.09.2021, 16:01 | Новости, Культура
Зірка "Корони" на премії "Еммі" розповіла про трагедію в родині і гірко розплакалася (відео)

Олівія Колман / REUTERS

Англійська актриса Олівія Колман, яка на церемонії "Еммі" отримала нагороду за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі "Корона", розповіла про смерть батька від коронавірусу.

На церемонії вручення премії Колман розповіла про пережите горе і розплакалася. Вона сказала, що хотіла б, щоб батько її бачив і пишався її досягненнями, інформує УНІАН.

"Я буду говорити швидко, тому що я плачу. Я б хотіла, щоб мій батько був тут, щоб він побачив це. Я втратила його під час пандемії коронавірусу, йому б все це точно сподобалося", - заявила актриса.

Олівія Колман - лауреат премії "Оскар", чотирьох премій BAFTA, трьох премій "Золотий глобус" і кубка Вольпі. Найбільшу популярність отримала після виконання в 2013 році ролі Еллі Міллер в серіалі "Вбивство на пляжі". За цю роль в 2014 році отримала ще одну премію BAFTA TV як найкраща актриса - за роль в телесеріалі.

У середині 2018 року стало відомо, що Колман замінить Клер Фой в серіалі "Корона", в якому виконає роль королеви Єлизавети II.

УНІАН

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