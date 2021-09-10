Умер звезда "Полицейской академии" Арт Метрано

В США скончался 84-летний Арт Метрано, которого поклонники серии комедий "Полицейская академия" знают по роли офицера Эрни Маузера. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет Корреспондент.

Издание со ссылкой на его сына пишет, что смерть наступила в результате естественных причин в среду, в его доме во Флориде.

"Я потерял лучшего друга, наставника, отца", - сказа сын актера.

Гарри Метрано отметил, что никогда не встречал человека, который столкнулся бы в жизни с большим количеством невзгод, чем его отец.

Метрано был известен по роли лейтенанта Маузера во второй и третьей частях комедии "Полицейская академия", а также в одноименном сериале 1997-1998 годов.

Также он сыграл в фильме 1969 года "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", в сериале "Старски и Хатч" (1975-1979), сериале "Остров фантазий" (1977-1984).

Кинокарьера Арта Метрано фактически оборвалась после того, как в сентябре 1989 года он, занимаясь работой по дому, неудачно упал с лестницы и получил серьезную травму спинного мозга.

Какое-то время актер был полностью парализован, однако позже смог восстановить способность управлять руками и начал передвигаться при помощи костылей. Впоследствии Метрано поучаствовал в создании сериала "Охотник" (1991) и фильмов "Игрушки" (1992), "Убийство в мыслях" (1997), "Увлечение Стеллы" (1998) и "Хороший совет" (2001).