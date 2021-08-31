Супермодель Наоми Кэмпбелл раскрыла тайну своего одиночества

Наоми Кэмпбелл

Известная 51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала, почему она так и не вышла замуж.

Откровенное признание она сделала в интервью The Cut, информирует УНИАН.

Мировая знаменитость буквально заявила, что никогда не была замужем из-за карьеры.

"Настоящей жертвой стало то, что я не нашла вторую половинку, которая понимала бы меня. Я чувствую, что все видят меня сильной. Вы знаете, я сильная, но я также чувствительная. Я знаю, что в отношениях нужно идти на компромисс", - отметила модель.

Наоми Кэмпбелл: личная жизнь модели

Наоми работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

В 1993 году она обручилась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном. В следующем году Кэмпбелл и Клейтон расстались.

В 1995 году она встречалась с Леонардо Ди Каприо.

С 1998 по 2003 год Наоми состояла в отношениях с главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе, она обручилась с ним, прежде чем разорвать эти отношения.

С 2008 по 2013 год Наоми состояла в отношениях с российским бизнесменом Владиславом Дорониным.

У нее также были отношения с Робертом Де Ниро, Хассаном Джамилем, Шоном Комбсом и Ашером.

В 2019 году она встречалась с Лиамом Пейном и Скептой.

УНИАН