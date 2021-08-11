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В возрасте 93 лет. Умерла дочь Альфреда Хичкока

  4   0 11.08.2021, 16:01 | Новости, Культура
В возрасте 93 лет. Умерла дочь Альфреда Хичкока

Умерла Пэт Хичкок, единственная дочь легендарного британского режиссера Альфреда Хичкока. Она появлялась в его триллерах Страх сцены, Незнакомцы в поезде и Психо.

Младшая внучка Хичкока Кэти Фиала сообщила The Hollywood Reporter, что ее 93-летняя мать умерла в понедельник в своем доме в Таузенд-Оукс, пишет НВ.

Матерью Пэт Хичкок была редактор и сценаристка Альма Ревиль, с которой Хичкок был в браке 54 года.

Патрисия Альма Хичкок родилась 7 июля 1928 года, провела два года в школе-интернате, начиная с 8 лет. В марте 1939 года вместе с семьей переехала в США.

Дочь Хичкока играла в драме Жана Негулеско Грязь (1950) с Ирен Данн и Алеком Гиннессом в главных ролях, а также в фильме Сесила Б. Демилля Десять заповедей (1956).

Самая заметная роль Пэт Хичкок - роль в нуарном триллере ее отца Незнакомцы в поезде (1951), где ее персонаж Барбара Мортон наблюдает, как один из мужских персонажей Бруно чуть не задушил женщину на коктейльной вечеринке.

В подростковом возрасте она снялась в паре бродвейских комедий 1940-х годов, а затем сыграла небольшую роль в фильме Хичкока Страх сцены (1950).

В Психо (1960) она появилась в начале фильма в роли простой офисной работницы Кэролайн, которая предлагает поделиться транквилизаторами с Мэрион Крейн.

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