Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки

Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну.

Про це повідомив блогер Олег Стефаник, який звертався до Служби безпеки із проханням додати співака до чорного списку, інформує UAINFO.org.

"Друзі, моя перша перемога над маленькою Росією. СБУ заборонила на три роки в'їзд в Україну Філіпу Кіркорову", - повідомив Стефаник.

За словами блогера, 29 червня він написав на електронну пошту СБУ листа з вимогою негайно додати Кіркорова до чорного списку.

"Через концерти Філіпа Кіркорова у викраденому Росією Криму, і через те, що Філіп Кіркоров сказав 2017 року, що Крим - російський", - повідомив Стефанчук.

Відповідь СБУ на звернення Стефаника. Фото: Олег Стефаник

Відповідь СБУ на звернення Стефаника. Фото: Олег Стефаник

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