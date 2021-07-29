"Бив, плював і підсипав наркотики": дружина Джеджули розкрила жахливі подробиці життя з ведучим

Зараз Юлія Леус пішла від Андрія Джеджули та живе окремо / фото - instagram.com/djedjula

Дружина Андрія Джеджули Юлія Леуc розкрила жахливі подробиці життя з ведучим. Відомий український шоумен регулярно знущався над своєю жінкою, його не зупиняла навіть її вагітність.

Подробиці скандальної історії Леус розповіла інтерв'ю Ганні Олицькій на програмі "Без комплексів", пише УНІАН.

Спочатку, коли відносини Леус і Джеджули тільки починались, український шоумен був ніжним та уважним. Майже через шість місяців він зробив їй пропозицію руки та серця.

На цьому казка закінчилася. Вже через два місяці після весілля Джеджула почав підіймати на Леус руку. Перший випадок приниження та побиття стався у машині, після вечірки. Юлія Леус вирішила дізнатись, з ким Андрій Джеджула так довго спілкувався, але запитання викликало у шоумена агресію.

"І тут мені відразу удар в обличчя з правої руки, я так раз і в скло головою, а тут відразу в іншу сторону. Я починаю плакати і кажу: "За що?". Він тверезий був. Це найжахливіше, що людина може таке робити тверезим", - розповіла Леус зі сльозами на очах.

Джеджула бив свою жінку головою об стіну, дуже ревнував її до оточуючих. Він навіть забороняв їі спілкуватися з друзями, змушував відписуватися від чоловіків у соціальних мережах.

Окрім цього, Джеджула, як заявила Леус, підмішував їй наркотичні речовини. "Він мені в каву наркоту підкидав і спостерігав, як я на біговій доріжці займаюся", - розповіла жінка.

Коли Леус була при надії та носила дитину від Джеджули, артист її сильно бив. Через це вона навіть потрапляла до лікарні. Шоумена не зупиняло навіть те, що у їхній квартирі були встановлені камери.

"Від камери своєї, він відходив, коли мені в обличчя харкав. Він мене тоді штовхнув в стінку сильно, а перед цим він мене в скло кидав вагітну. І знімав. У мене тоді емоції, я стояла у вази, я взяла і штовхнула її, і вона впала і розбилася, а це була його ваза. Він підходить, а поруч стояла моя ваза, яку мені брат подарував. Підходить, бере цю вазу і розбиває. А потім бере мене за волосся і мене в це ж скло кидає", - розкрила жахливі подробиці Леус.

Зараз Юлія Леус пішла від Андрія Джеджули та живе окремо від нього разом з їх спільною донькою. За словами дружини шоумена, він обіцяв допомагати, але лише раз надіслав їй 3 тисячі гривень.