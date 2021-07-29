Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:01

"Шантажували б весь світ": Арахамія назвав "фатальну помилку" України

13:27

"Бив, плював і підсипав наркотики": дружина Джеджули розкрила жахливі подробиці життя з ведучим

12:45

Єдиного сина легенди радянського кіно забрали до психлікарні

12:00

Силовая вертикаль Зеленского: перестановки в армии нельзя рассматривать в отрыве от других кадровых процессов у силовиков

11:02

Умер басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл

10:02

"Ти Лукашенку ж*пу лижеш": Шкіряк посварився зі скандальним нардепом Шевченком (відео)

09:00

Стало известно как коронавирус проникает в мозг и повреждает его

08:11

Україна виборола четверту медаль на Олімпіаді в Токіо

07:00

Зеленський провів телефонну розмову з главою МВФ: про що говорили

23:08

Олімпійські ігри: хто з українців виступає 29 липня, де та коли дивитися

21:18

Голобуцький: 41% українців згодні з заявою Путіна. Насправді це дуже небезпечні дані

20:00

Дисбаланс в мозку. Вчені виявили маркер ранньої шизофренії

19:01

$200 за страву: у ресторані Нью-Йорка подають найдорожчу в світі картоплю фрі. Чому так дорого?

18:01

Первое китайское предупреждение Откуда растут ноги у дифирамбов коронаваку?

17:04

Байден: Путін небезпечний тільки своєю ядерною зброєю, запасами нафти, і більше нічим

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

"Бив, плював і підсипав наркотики": дружина Джеджули розкрила жахливі подробиці життя з ведучим

  10   0 29.07.2021, 13:27 | Новости, Культура
"Бив, плював і підсипав наркотики": дружина Джеджули розкрила жахливі подробиці життя з ведучим

Зараз Юлія Леус пішла від Андрія Джеджули та живе окремо / фото - instagram.com/djedjula

Дружина Андрія Джеджули Юлія Леуc розкрила жахливі подробиці життя з ведучим. Відомий український шоумен регулярно знущався над своєю жінкою, його не зупиняла навіть її вагітність.

Подробиці скандальної історії Леус розповіла інтерв'ю Ганні Олицькій на програмі "Без комплексів", пише УНІАН.

Спочатку, коли відносини Леус і Джеджули тільки починались, український шоумен був ніжним та уважним. Майже через шість місяців він зробив їй пропозицію руки та серця.

На цьому казка закінчилася. Вже через два місяці після весілля Джеджула почав підіймати на Леус руку. Перший випадок приниження та побиття стався у машині, після вечірки. Юлія Леус вирішила дізнатись, з ким Андрій Джеджула так довго спілкувався, але запитання викликало у шоумена агресію.

"І тут мені відразу удар в обличчя з правої руки, я так раз і в скло головою, а тут відразу в іншу сторону. Я починаю плакати і кажу: "За що?". Він тверезий був. Це найжахливіше, що людина може таке робити тверезим", - розповіла Леус зі сльозами на очах.

Джеджула бив свою жінку головою об стіну, дуже ревнував її до оточуючих. Він навіть забороняв їі спілкуватися з друзями, змушував відписуватися від чоловіків у соціальних мережах.

Окрім цього, Джеджула, як заявила Леус, підмішував їй наркотичні речовини. "Він мені в каву наркоту підкидав і спостерігав, як я на біговій доріжці займаюся", - розповіла жінка.

Коли Леус була при надії та носила дитину від Джеджули, артист її сильно бив. Через це вона навіть потрапляла до лікарні. Шоумена не зупиняло навіть те, що у їхній квартирі були встановлені камери.

"Від камери своєї, він відходив, коли мені в обличчя харкав. Він мене тоді штовхнув в стінку сильно, а перед цим він мене в скло кидав вагітну. І знімав. У мене тоді емоції, я стояла у вази, я взяла і штовхнула її, і вона впала і розбилася, а це була його ваза. Він підходить, а поруч стояла моя ваза, яку мені брат подарував. Підходить, бере цю вазу і розбиває. А потім бере мене за волосся і мене в це ж скло кидає", - розкрила жахливі подробиці Леус.

Зараз Юлія Леус пішла від Андрія Джеджули та живе окремо від нього разом з їх спільною донькою. За словами дружини шоумена, він обіцяв допомагати, але лише раз надіслав їй 3 тисячі гривень. 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (584)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]