Дженнифер Лопес дала откровенное интервью: "Сейчас самое лучшее время в моей жизни"

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровениями по поводу последних событий из своей жизни. Об этом сообщает Today, пишет Корреспондент, информирует UAINFO.org.

Интервью Джей Ло дала в свете выхода своего нового трека, который она записала вместе с Rauw Alejandro. Затем беседа перешла на личную жизнь. Однако была краткой в своих высказываниях.

"Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда удивляются: "Как ты? Что происходит? Ты в порядке?". Но я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас", - отметила Лопес.

Также артистка добавила, что она сейчас действительно там, где ей хорошо даже самой с собой:

"И я думаю, что как только вы придете к тому же, с вами произойдут удивительные вещи, которые, как вы думали, в вашей жизни никогда не повторятся. Это то, что происходит со мной сейчас. Я обожаю всю любовь, которая сейчас встречается на моем пути, и все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали, что сейчас самое лучшее время в моей жизни", - рассказала певица.