Солісти ансамблю Міноборони покинули українське шоу через Валерія Меладзе, який не знає, чий Крим

Солісти Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Олексій Шпортько та його дружина Анастасія Шпортько вирішили покинути телешоу "Співають всі", яке виходить на ТРК "Україна". Таке рішення подружжя прийняло через участь в українському телепроєкті російського співака Валерія Меладзе.

Про свій з дружиною вихід з популярного шоу Олексій Шпортько повідомив у Facebook, інформує UAINFO.org.

За словами співака, під час війни з Росією аморально запрошувати в Україну "запроданців і шанувальників кривавого російського рубля".

"Після появи у проєкті на телеканалі "Україна" "Співають всі" пана Меладзе, який не знає відповіді на питання "Чий Крим", ми відмовляємось від участі у цьому шоу! Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля. Боляче що під час війни із РФ таких осіб взагалі впускають в Україну",- написав соліст ансамблю Міноборони.

Олексій також зазначив, що у двох зйомках програми, в яких вони разом із дружиною взяли участь, Меладзе не було у ролі гостя. Але після його появи вони не хочуть "бути причетними до цього московитського "дійства".

Співак підкреслив, що для них з дружиною головне чисте сумління, а не піар на рейтинговому каналі.

Обозреватель