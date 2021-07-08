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Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

  9   0 08.07.2021, 10:30 | Новости, Культура
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Режиссер и актер Роберт Дауни-старший скончался на 86 году жизни во сне в своем доме в Нью-Йорке. Он почил в среду, 7 июля. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на супругу знаменитости, пишет Корреспондент.

Дауни-старший страдал от болезни Паркинсона.

Он родился в Нью-Йорке, после армии играл в бейсбол в низшей лиге, был чемпионом по боксу Золотые перчатки.

Первой известной работой режиссера стал фильм Патни Своуп (1969). Дауни-старший также снялся в таких фильмах, как Ночи в стиле буги (1997), Магнолия (1999), Жить и умереть в Лос-Анджелесе (1985).

Самым последним фильмом, над которым он работал, была картина Ограбление башни 2011 года. В фильме также снимались Эдди Мерфи, Бен Стиллер и Кейси Аффлек.

Дауни-старший - отец актера Роберта Дауни-младшего, звезды Железного человека и Мстителей.

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