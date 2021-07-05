Jerry Heil рассказала, сколько ей платят за песни (видео)

Ее песни покупает Владимир Дантес.

Известная украинская певица и блогер Jerry Heil (наст. имя Яна Шемаева) рассказала, за сколько продает свои песни, а также которой звезде она стесняется предлагать треки, передает Телеграф.

Известно, что певец Владимир Дантес часто обращается к 25-летней артистке, ведь в его альбом включены аж четыре песни Яны.

«Честное слово, я не помню ни единого прайса, потому что Вова всегда переплачивает, и он всегда настолько щедрый, что мне хочется извиняться еще после того, как он присылает мне деньги. В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов. Я как суррогатная мама, потому что я знаю заранее для кого я вынашиваю песню«, - поделилась Шемаева, добавив, что в среднем оценивает свои песни в районе нескольких тысяч долларов.

Кроме этого, певица призналась, что она держит одну песню для Тины Кароль, но стесняется ее показать.



