Бен Аффлек готов сделать предложение Джей Ло

Пара уже была помолвлена в 2000-х.

После расставания американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес с ее бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом, спустя 2 года после их помолвки, артистка вновь сошлась со своим экс-возлюбленным актером Беном Аффлеком. Пара вместе провела майские выходные на горнолыжном курорте в Монтане, передает Телеграф.

А теперь стало известно, что возможно Бен и Дженнифер снова станут женихом и невестой. Инсайдер сообщает, что Аффлек уже готов к новому этапу в отношениях с Джей Ло.

24 июля Дженнифер Лопес исполнится 52 года. Именно на праздновании дня рождения певицы, Аффлек планирует сделать ей предложение.

«Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс» - рассказал близкий друг актера.