"Наробили ШУМу": під час виступу Go_A в прямому ефірі "Євробачення 2021" трапився курйоз

Фото - Go-A Band

Під час виступу представника України групи Go_A в першому півфіналі, який транслювався у прямому ефірі, трапився конфуз. Музиканти так дали "шуму", що не витримала і роз'їхалася платформа, на якій знаходилася солістка Катерина Павленко і музиканти.

Про це повідомила сама співачка в Instagram. Але вона не розгубилася в прямому ефірі і продовжувала співати, як ні в чому не бувало. Українці зірвали шквал оплесків залу, їм аплодували стоячи, інформують Факти.

Відео виступу з піснею "Шум" набирає популярності в Мережі.

Всього за кілька годин воно набрало більше мільйона переглядів на офіційному каналі "Євробачення" і потрапило на перше місце в трендах YouTube!

"Вечірні Вісті"