Блейк Лайвли сыграет вооруженную домохозяйку в фильме “Леди-киллер”

Звезда возвращается в кино.

Блейк Лайвли сыграет главную роль в адаптации комиксов одного из крупнейших независимых издательств в США Dark Horse Comics. Сценарий картины «Леди-киллер» напишет писательница Диабло Коди, передает likein.ua.

Белокурая актриса перевоплотится в Джози Шуллер, идеальную домохозяйку 50-х годов, которая, когда не занята заботой о муже и семье, ведет тайную жизнь наемного убийцы в мафиозной организации. По сюжету комиксов, двойная жизнь Джози не нравится главе мафии, он начинает сомневаться в ее ответственности, решая ее устранить.

В центре комиксов помимо Джози Шуллер, ее коллега Пек, босс Стенхольм, муж Джин и теща фрау Шуллер.

Судя по всему, Блейк Лайвли придется примерить парик с черными волосами, так как по описанию Джози Шуллер - брюнетка.