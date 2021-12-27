Renault и Geely будут вместе выпускать гибридные автомобили

Компании Renault и Geely в ближайшее время создадут в Южной Корее совместное предприятие, на котором будут выпускать гибридные автомобили. Так Geely сможет беспошлинно ввозить машины в США.

Совместное предприятие с китайской компанией Geely позволит французскому автогиганту укрепить свое положение в Азии, и в частности в Южной Корее.

Кроме того, Renault планирует вернуться на рынок Китая, откуда он ушел в прошлом году. Французы планируют продавать на китайском рынке гибридные машины под новым брендом. Этим новым брендом будут вместе управлять Renault и Geely.

Для Geely эта сделка выгодна потому, что она получит доступ к заводу Renault в Южной Корее. По слухам, китайцы хотят выпускать в Южной Корее кроссовер Lynk & Co 01 с бензиновыми двигателями и с гибридной силовой установкой.

Это позволит Geely начать продавать свои машин в США. Между США и Южной Кореей существует соглашение о свободной торговле.

Между тем, китайские автопроизводители, такие как Chery Automobile, отложили планы по продвижению в США из-за пандемии COVID-19 и напряженности между Китаем и США. Но, похоже, боссы Geely считают американский автомобильный рынок очень важным и все-таки хотят на него выйти.

autonews.ua