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Subaru представил спецверсию кроссовера Crosstrek

  9   0 20.12.2021, 05:12 | Новости, Авто
Subaru представил спецверсию кроссовера Crosstrek

Компания Subaru в честь 10-летнего юбилея кроссовера Subaru Crosstrek (Subaru XV) выпустила специальную версию Advance Style Edition. Она предназначена только для Японии.

Subaru XV Advance Style Edition от стандартной версии отличается более внедорожным и агрессивным дизайном. У такого кроссовера черные рейлинги на крыше, серая металлическая отделка на защитных пластинах и решетке радиатора, новые 18-дюймовые колесные диски.

В салоне часть обивки выполнена из черной искусственной кожи. Есть контрастная желтая строчка, кожаное рулевое колесо и полный комплект EyeSight Safety Plus.

Спецверсия оснащается гибридной силовой установкой e-Boxer. Она состоит из 2,0 л двигателя мощностью 143 л.с. и 188 Нм крутящего момента, и электромотора мощностью 13,4 л.с. и 65 Нм крутящего момента. Мощность передается на все четыре колеса через вариатор Lineatronic с помощью системы Subaru Symmetrical AWD.

В Японии Subaru XV Advance Style Edition стоит 25 660 долларов. Удивительно, но это не топовый вариант. Есть еще версия Advance, которая стоит 26 511 долларов.

autonews.ua

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