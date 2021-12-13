Mercedes разрешили на глобальном уровне использовать Drive Pilot 3-го уровня

В Германии официально одобрили для международного использования полуавтономную систему вождения Drive Pilot 3-го уровня компании Mercedes-Benz. С 2022 года немецкий автогигант начнет оснащать свои автомобили такой системой.

Система Drive Pilot 3-го уровня разрешена в Германии с 2017 года. В Германии сейчас есть около 13 000 автодорог, подходящих для автомобилей с этой системой полуавтономного вождения.

В этой технологии соединены адаптивный круиз-контроль и ассистент контроля за дорожной разметкой. Это позволяет ехать на скорости до 60 км/ч без участия водителя. Система поддерживает безопасное расстояние до других автомобилей. Если требуется вмешательство человека, Drive Pilot подаст звуковой сигнал.

Утверждается, что во время работы Drive Pilot 3-го уровня водитель может спокойно заниматься своими делами, например, разговаривать по телефону, читать новости в Интернете и т.д.

Если водитель не возьмет на себя управлением автомобилем после звукового сигнала, то тогда сработает экстренное торможение. Ситуации ведь бывает разные. Водителю, например, может стать плохо. В этом случае система вызовет экстренную помощь и откроет окна и двери, чтобы облегчить доступ к людям в салоне.

Первым такую систему, в начале 2022 года, получит Mercedes-Benz S-Class. Это не удивительно, учитывая, что он является флагманским седаном Mercedes-Benz.

autonews.ua