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Lancia в 2024 году начнет продавать автомобили вне Италии

  9   0 14.11.2021, 00:08 | Новости, Авто
Lancia в 2024 году начнет продавать автомобили вне Италии

Lancia, которая сейчас принадлежит концерну Stellantis, в 2024 году начнет продавать свои автомобили за пределами Италии и выпустит три новые модели. Об этом рассказал глава итальянского автопроизводителя Лука Наполитано.

Сейчас некогда знаменитый бренд Lancia продает свои автомобили только в Италии. Да и то всего одну модель - сити-кар Ypsilon.

Но у боссов Stellantis большие планы на этот итальянский бренд. Через три года начнутся продажи автомобилей Lancia в разных странах. Первыми будут Австрия, Бельгия, Франция, Германия и Испания.

Покупателям этот бренд предложит три новые модели, в том числе Ypsilon нового поколения. Среди новинок будет также кроссовер и хэтчбек. В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Также покупателям предложат полностью электрические версии.

К 2026 году начнется серийное производство новой Delta. Внешне она будет отличаться от знаменитой модели. Это уже не будет хэтчбек. Скорее всего, эта модель получит кузов кроссовера.

Автомобили Lancia будут позиционировать как «почти премиальные». Будет интересно узнать их стоимость и сравнить со стоимостью настоящих премиальных машин.

autonews.ua

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