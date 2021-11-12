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В Минюсте показали, как забирают машины за превышение скорости. ВИДЕО

  11   0 12.11.2021, 07:03 | Новости, Авто
В Минюсте показали, как забирают машины за превышение скорости. ВИДЕО

На официальной странице Министерства юстиции Украины в социальных сетях опубликовали видео и показали, как будут действовать правоохранители в случае неуплаты штрафов за нарушение скоростного режима. У злостных неплательщиков штрафов будут конфисковывать машины.

На опубликованном видео показали, как сотрудники Минюста, Исполнительной службы и Нацполиции проводят конфискацию машины.

Об этом пишет Неля Нелься для портала "ukrainianwall", информирует UAINFO.org.

Отмечается, что изымать автомобили будут у нарушителей скоростного режима, которые ездя в пределах населенных пунктов со скоростью выше 150км/ч. и при этом не платят штрафы. В министерстве подчеркнули, что таких нарушителей в Украине около полторы сотни.

Замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гаченко добавил, что у этих нарушителей по 10-20 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Это дает законные основания на отслеживание и задержание нарушителей, и конфискацию транспортных средств. В случае, если владелец автомобиля не сможет оплатить штрафы, то машину продадут через аукцион.

Столь строгие меры по отношению к нарушителям ПДД были утверждены из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Штраф за превышение скорости в Украине достигает 1700 гривен. Чтобы забрать конфискованный автомобиль, нужно будет оплатить услуги пребывания на штрафпрощадке – 144 гривны за день, и услуги эвакуатора – 1270 гривен.

 

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