Счета украинцев арестовывают за несуществующие штрафы. ВИДЕО

Автомобилисты в Украине могут отслеживать штрафы за нарушение ПДД через разные сервисы и приложения. Однако, некоторые из штрафов увидеть невозможно.

Об этом сообщает auto.bigmir.net, информирует UAINFO.org.

Проверить штрафы в Украине можно через такие онлайн сервисы: официальный сайт ГСЦ МВД; е-кабинет водителя; приложения «Штрафы ПДД», «Дия», «Штрафы UA», «Привыт24», «Monobank».

Практика показывает, что регулярно проверяя штрафы во всех выше упомянутых сервисах, водитель получает только 90% гарантии, что будет знать о нарушении.

В идеале, все протоколы об административных нарушения должны быть внесены в Реестр Административных Правонарушений (РАП). Однако проблемы часто возникают со штрафами за парковку, и теми постановлениями, которые выписывает Нацполиция.

Бумажные штрафы вносят в РАП сотрудники полиции. У них есть около 7 дней, чтобы внести информацию в реестр. В отдельных случаях постановления попадают в базу только через месяц, а то и больше. Эта неразбериха ставит водителя в затруднительное положение.

Эксперты советуют водителям платить штраф по реквизитам, которые внесены в постановлении. Оплачивать штраф нужно даже в том случае, если он не отображается в РАП. Далее нужно контролировать статус штрафа после его появления в реестре. Нацполиция должна отметить его как «оплаченный».