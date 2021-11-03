З 1 листопада 2021 року в Україні діють нові правила дорожнього руху. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Впровадження нововведень пов'язане із приведенням Правил дорожнього руху України у відповідність до нових державних стандартів і стандартів ЄС, та будуть впроваджуватись поступово.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає UAINFO.org.

"Всі нові знаки не з'являться на дорогах відразу, так само розмітка і загалом нововведення не будуть приведені у відповідність одночасно. Цей процес триватиме певний час, але про ці нововведення слід говорити комплексно і розуміти їх суть завчасно", - сказав він.

За його словами, зміни до ПДР - це приведення правил у відповідність до нових державних стандартів.

"Державний стандарт в організації дорожнього руху було змінено давно, тому зміни до правил дорожнього руху відбудуться як наслідок змін державних стандартів. Також йдеться про приведення наших стандартів у відповідність до стандартів країн ЄС", - пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

Водночас Олексій Білошицький додав, що зміни стосуються передусім дорожньої галузі загалом.

"Зміни стосуються дрожників і тих, хто займається будівництвом, реконструкцією і ремонтом доріг. І лише в другу чергу зміни стосуються учасників дорожнього руху", - сказав він.

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України додав, що у Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим. Так, у Києві центр організації дорожнього руху демонтує понад 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".

"Насправді, КМДА протягом декількох років вже здійснює заміну знаків на зимовий період - з 1 листопада до 1 квітня - з максимально дозволеної швидкості 80 км/год. до 50 км/год. Це обґрунтовується тим, що у зв'язку із погіршенням погодних умов у зимовий період виникає необхідність обмежити швидкість транспорту", - пояснив він і додав, що зменшення швидкісного режиму не призвело до збільшення штрафів.

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