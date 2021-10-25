В США могут отозвать более 600 тысяч пикапов Ram

В США под отзыв могут попасть более 600 000 пикапов Ram с дизельным двигателем. Причина - во время движения мотор может заглохнуть.

Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения уже получила 22 жалобы от владельцев дизельных пикапов Ram. Утверждается, что во время движения пикапы могут просто остановиться, так как перестает работать двигатель.

Под угрозой масштабной сервисной кампании оказались пикапы Ram 2019 и 2020 модельных годов, в том числе модели 2500, 3500, 4500 и 5500. Все они оснащаются 6,7 л турбодизельным двигателем Cummins.

По предварительной информации, дизеля перестают работать из-за проблемы с топливным насосом. Чаще всего моторы перестают работать на скорости более 40 км/ч.

Сейчас NHTSA проводит расследование по жалобам на пикапы Ram. Если существование проблемы подтвердиться, то американскому автогиганту придется отозвать более 600 000 своих машин.

Это уже не первое сообщение о проблемах с пикапами Ram, оснащенных дизельным мотором. Ранее были жалобы на модели 2018-2019 годов.

autonews.ua