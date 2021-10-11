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Alfa Romeo до 2026 года будет ежегодно выпускать по новой модели

  3   0 11.10.2021, 00:08 | Новости, Авто
Alfa Romeo до 2026 года будет ежегодно выпускать по новой модели

Alfa Romeo планирует выпускать каждый год по новой модели до 2026 года. После 2026 года эта компания будет производить только электромобили. Об этом в своем интервью рассказал Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато.

По его словам, в 2022 году в продаже появится новый компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale. Вообще-то, ожидалось, что его серийное производство начнется в конце 2021 года. Однако, теперь известно, что официальный дебют Tonale состоится в марте 2022 года, а вскоре после этого начнутся его продажи.

Импарато был недоволен гибридной силовой установкой для Tonale, поэтому ее дорабатывают.

После 2022 года итальянская компания выпустит еще один кроссовер. По своим размерам он будет даже меньше, чем Tonale.

Alfa Romeo также собирается отказаться от платформы Giorgio, которая лежит в основе Giulia и Stelvio. Она будет заменена архитектурой STLA-large, которую разделят с Maserati.

С 2027 года Alfa Romeo будет выпускать автомобили только с электрической силовой установкой.

autonews.ua

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