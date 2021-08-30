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Land Rover отозвал 111 тысяч кроссоверов и внедорожников

  5   0 30.08.2021, 05:12 | Новости, Авто
Land Rover отозвал 111 тысяч кроссоверов и внедорожников

Британская компания Jaguar Land Rover отозвала в США более 111 тысяч кроссоверов и внедорожников Land Rover. Причина такого решения - возможная уточка топлива, что может привести к возгоранию автомобиля.

В частности, под эту сервисную кампанию попали 56 191 кроссовер Range Rover Sport 2010-2013 модельных годов и 55 555 внедорожников Land Rover LR4 2010-2016 модельных годов. Все они оснащаются 5,0 л бензиновым двигателем V8 или 3,0 л бензиновым двигателем V6.

В результате расследования, которое провели специалисты компании Jaguar Land Rover, было установлено, что у этих кроссоверов и внедорожников на фланце топливного бака может образоваться трещина, что приведет к утечке топлива. Если это произойдет, то автомобиль может загореться.

На данный момент автопроизводитель получил шесть жалоб на утечку топлива из-за трещины в топливном баке.

Владельцы автомобилей с таким дефектом могут почувствовать запах топлива, увидеть пятна бензина на асфальте, загоревшуюся желтую контрольную лампу неисправности на приборной панели.

Jaguar Land Rover обещает, что его дилеры устранят дефект бесплатно, если его обнаружат.

autonews.ua

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