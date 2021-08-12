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Украина вошла в антирейтинг по дороговизне владения автомобилем

  7   0 17.08.2021, 22:04 | Новости, Авто
Украина вошла в антирейтинг по дороговизне владения автомобилем

Издание Scrap Car Comparison опубликовало рейтинг последнего исследования, в ходе которого были названы страны, где дороже всего содержать личный автомобиль. Украина вошла в ТОП-10 рейтинга, информирует UAINFO.org.

Результаты исследования показали, что дешевле всего содержать личный автомобиль в Австралии, а дороже всего – в Турции.

Эксперты сделали такие выводы проведя анализ стоимости новых автомобилей, цен страхования, затрат на обслуживание и заправку, а также учли средний доход граждан. Для расчетов выбрали два самых популярных в мире автомобиля: Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

ТОП-10 стран, где владеть личным автомобилем дешевле всего:

  • Австралия;

  • США;

  • Дания;

  • Канада;

  • Швеция;

  • Германия;

  • Нидерланды;

  • Франция;

  • Великобритания;

  • Финляндия.

ТОП-10 стран, где владеть личным автомобилем дороже всего:

  • Турция;

  • Аргентина;

  • Колумбия;

  • Уругвай;

  • Бразилия;

  • Украина;

  • Гватемала;

  • Россия;

  • Мексика;

  • Коста-Рика.

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