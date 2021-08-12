Украина вошла в антирейтинг по дороговизне владения автомобилем

Издание Scrap Car Comparison опубликовало рейтинг последнего исследования, в ходе которого были названы страны, где дороже всего содержать личный автомобиль. Украина вошла в ТОП-10 рейтинга, информирует UAINFO.org.
Результаты исследования показали, что дешевле всего содержать личный автомобиль в Австралии, а дороже всего – в Турции.
Эксперты сделали такие выводы проведя анализ стоимости новых автомобилей, цен страхования, затрат на обслуживание и заправку, а также учли средний доход граждан. Для расчетов выбрали два самых популярных в мире автомобиля: Volkswagen Golf и Toyota Corolla.
ТОП-10 стран, где владеть личным автомобилем дешевле всего:
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Австралия;
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США;
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Дания;
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Канада;
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Швеция;
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Германия;
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Нидерланды;
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Франция;
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Великобритания;
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Финляндия.
ТОП-10 стран, где владеть личным автомобилем дороже всего:
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Турция;
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Аргентина;
-
Колумбия;
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Уругвай;
-
Бразилия;
-
Украина;
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Гватемала;
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Россия;
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Мексика;
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Коста-Рика.