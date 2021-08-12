Украина вошла в антирейтинг по дороговизне владения автомобилем

Издание Scrap Car Comparison опубликовало рейтинг последнего исследования, в ходе которого были названы страны, где дороже всего содержать личный автомобиль. Украина вошла в ТОП-10 рейтинга, информирует UAINFO.org.

Результаты исследования показали, что дешевле всего содержать личный автомобиль в Австралии, а дороже всего – в Турции.

Эксперты сделали такие выводы проведя анализ стоимости новых автомобилей, цен страхования, затрат на обслуживание и заправку, а также учли средний доход граждан. Для расчетов выбрали два самых популярных в мире автомобиля: Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

ТОП-10 стран, где владеть личным автомобилем дешевле всего:

Австралия;

США;

Дания;

Канада;

Швеция;

Германия;

Нидерланды;

Франция;

Великобритания;

Финляндия.

ТОП-10 стран, где владеть личным автомобилем дороже всего:

Турция;

Аргентина;

Колумбия;

Уругвай;

Бразилия;

Украина;