Шпионы заметили новый Jeep Grand Cherokee

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в США обновленный двухрядный внедорожник Jeep Grand Cherokee. Он будет продаваться как модель 2022 года.

Jeep представил новый Grand Cherokee L (с удлиненной колесной базой) еще в начале текущего года. Однако, его стандартную версию с двумя рядами сидений показывать не спешат.

Но, похоже, стандартный обновленный Grand Cherokee уже тоже скоро появится в продаже, ведь его тестируют без камуфляжа. Значит, он готов к серийному производству.

Новый двухрядный Grand Cherokee выглядит спереди и сзади практически точно также, как и версия с удлиненной колесной базой. Главное отличие между ними - боковой профиль, особенно в задней части передних дверей. Складывается впечатление, что задние двери не такие широкие, как у модели L.

Перед нами, судя по всему, версия Limited. Под капотом находится 3,6 л двигатель V6 Pentastar мощностью 290 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такая версия Grand Cherokee L стоит от 47 000 долларов.

У нового Grand Cherokee не будет комплектации Trackhawk, так как Stellantis отказывается от двигателя V8 с наддувом.

autonews.ua