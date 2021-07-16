Запретить авто с ДВС в Украине с 2027: Мининфраструктуры опубликовало законопроект

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало законопроект, который предусматривает поэтапный запрет на ввоз и первую регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, произведенных в нашей стране, в том числе.

Об этом информирует UAINFO.org.

Предложено ввести запрет:

На подержанные автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания с 1 января 2027 года;

На новые автомобили с дизельными двигателями, а также подержанные и новые автомобили с бензиновыми ДВС с 1 января 2030 года.

Запрет не будет распространяться:

На автомобили ВСУ;

Автомобили находящиеся в распоряжении фермерских хозяйств эксплуатируемые за пределами автомобильных дорог общего пользования;

Автомобили переходящие по наследству;

Автомобили производства до 1 января 1981 года.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что законопроект был создан с целью реализовать отдельные положения Соглашения об ассоциации с ЕС.