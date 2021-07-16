Запретить авто с ДВС в Украине с 2027: Мининфраструктуры опубликовало законопроект

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало законопроект, который предусматривает поэтапный запрет на ввоз и первую регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, произведенных в нашей стране, в том числе.
Об этом информирует UAINFO.org.
Предложено ввести запрет:
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На подержанные автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания с 1 января 2027 года;
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На новые автомобили с дизельными двигателями, а также подержанные и новые автомобили с бензиновыми ДВС с 1 января 2030 года.
Запрет не будет распространяться:
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На автомобили ВСУ;
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Автомобили находящиеся в распоряжении фермерских хозяйств эксплуатируемые за пределами автомобильных дорог общего пользования;
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Автомобили переходящие по наследству;
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Автомобили производства до 1 января 1981 года.
В Министерстве инфраструктуры отмечают, что законопроект был создан с целью реализовать отдельные положения Соглашения об ассоциации с ЕС.