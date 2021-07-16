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Запретить авто с ДВС в Украине с 2027: Мининфраструктуры опубликовало законопроект

  26   0 16.07.2021, 08:03 | Новости, Авто
Запретить авто с ДВС в Украине с 2027: Мининфраструктуры опубликовало законопроект

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало законопроект, который предусматривает поэтапный запрет на ввоз и первую регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, произведенных в нашей стране, в том числе.

Об этом информирует UAINFO.org.

Предложено ввести запрет:

  • На подержанные автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания с 1 января 2027 года;

  • На новые автомобили с дизельными двигателями, а также подержанные и новые автомобили с бензиновыми ДВС с 1 января 2030 года.

Запрет не будет распространяться:

  • На автомобили ВСУ;

  • Автомобили находящиеся в распоряжении фермерских хозяйств эксплуатируемые за пределами автомобильных дорог общего пользования;

  • Автомобили переходящие по наследству;

  • Автомобили производства до 1 января 1981 года.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что законопроект был создан с целью реализовать отдельные положения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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