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Hyundai в 2 раза сократит количество моделей с ДВС

  6   0 31.05.2021, 05:12 | Новости, Авто
Hyundai в 2 раза сократит количество моделей с ДВС

Hyundai планирует в 2 раза сократить количество моделей с двигателями внутреннего сгорания. Такое решение в марте текущего года приняли боссы этого южнокорейского автогиганта, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Компания Hyundai готовится к новой эре в автомобильной промышленности - к электромобилям. Именно поэтому она утвердила стратегический план о снижении количества моделей с ДВС. В связи с этим Hyundai будет разрабатывать и выпускать больше автомобилей с электрической силовой установкой.

Когда конкретно Hyundai в 2 раза снизит количество своих моделей с ДВС - не сообщается. Известно, что к 2025 году этот автопроизводитель планирует ежегодно продавать по 1 млн электрокаров. К 2040 году он планирует выпускать только машины с электрической силовой установкой.

План по сокращению моделей с двигателями внутреннего сгорания компания Hyundai уже начала реализовывать в Китае. Там она будет каждый год выпускать на рынок по новому электромобилю.

autonews.ua

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