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Літаюче таксі в Європі може почати возити пасажирів вже у 2024 році

  4   0 20.05.2021, 23:59 | Новости, Авто
Літаюче таксі в Європі може почати возити пасажирів вже у 2024 році

Спочатку пілоти транспортних засобів міської аеромобільності повинні будуть мати ліцензію комерційного пілота / фото Volocopter

Платні пасажирські перевезення на електричних аеротаксі в Європі, ймовірно, почнуться у середині десятиліття.

Про це розповів виконавчий директор Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) Патрік Кай, пише Flightglobal, інформує  УНІАН.

За його словами, враховуючи "досягнутий хороший прогрес", комерційне використання таких літальних засобів, швидше за все, почнеться у 2024-2025 роках.

"Ми у процесі сертифікації деяких транспортних засобів, які використовуватимуться для міської аеромобільності (UAM), і ми розраховуємо завершити сертифікацію до 2024 року... Можемо затриматися, але власне автомобілі, на нашу думку, можуть бути сертифіковані до цієї дати", - повідомив Кай.

Серед компаній, які прагнуть вивести на ринок свої електричні літальні засоби з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) до цих термінів - Lilium і Volocopter.

Загалом близько десятка проектів подали заявки на сертифікацію EASA, серед них кілька таких, що представляють безпілотне перевезення вантажів - так звані дрони для доставки. При цьому, за словами Кая, щоб серйозно говорити про безпілотне, автономне перевезення пасажирів, знадобитися ще кілька років.

Планується, що спочатку пілоти транспортних засобів міської аеромобільності повинні будуть мати ліцензію комерційного пілота. Згодом, дослідивши, як ці апарати діють у міських умовах, для них розроблять нову категорію ліцензій.

Щоб краще зрозуміти ставлення суспільства до нового транспорту, EASA на початку цього року опитало близько 4 тис. осіб у шести містах: Барселоні, Будапешті, Гамбурзі, Мілані, Парижі та Ересуннському регіоні на кордоні Данії та Швеції, де розташована частина Копенгагена.

Понад 80% опитаних позитивно ставляться до міської аеромобільності, 71% готові скористатися такими послугами. Основні побоювання респондентів викликали безпека - як самих транспортних засобів, так і їх вразливість до кібератак, а також вплив на навколишнє середовище і можливе шумове забруднення.

Респонденти вважають такі літальні апарати найбільш корисними у сфері екстреної медичної допомоги та міжміських рейсів - за умови, що вони були б за доступною ціною.

Кай каже, що агентство використовуватиме отримані дані для формування правил "відповідно до сприйняття та очікувань громадян".

UAINFO

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