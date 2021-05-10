VW показал тизер обновленного Tiguan Allspace

Volkswagen показал изображение-тизер обновленного кроссовера VW Tiguan Allspace. Официальная премьера этой новинки состоится в ближайшие дни.

VW Tiguan Allspace - это удлиненная версия VW Tiguan, в которую помещается семь человек. Стандартный обновленный Tiguan дебютировал еще в прошлом году.

Обновленный Tiguan Allspace получил такие же изменения, как и стандартный кроссовер. Вот только профиль у него другой, что вполне понятно, учитывая его длину. Длина Allspace на 22 см больше, чем длина стандартной версии. Благодаря этому у него есть третий ряд сидений.

Салон обновленного Allspace мало чем будет отличаться от салона стандартной версии с точки зрения оборудования, дизайна, технологий и материалов. В частности, у него будут новые системы помощи водителю и активной безопасности. Правда, пока не известно, какие системы получит базовая комплектация.

Официальная премьера обновленного VW Tiguan Allspace состоится 12 мая. Этот кроссовер будут продавать и в Европе.

autonews.ua