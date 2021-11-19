Окупанти п’ять разів порушили "тишу", біля Мар’їнки та Кам’янки стріляли з мінометів

За минулу добу окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує UAINFO.org.

"Упродовж минулої доби, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Мар'їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

У штабі повідомили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 19 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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