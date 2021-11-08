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Врач развеял фейк о вакцинации от COVID-19: чип просто не протиснется через прорезь иглы

  2   0 08.11.2021, 13:08 | Новости, ООС
Врач развеял фейк о вакцинации от COVID-19: чип просто не протиснется через прорезь иглы

Фейковая теория о том, что с вакциной против коронавируса человеку вводят также микрочип, лишена логики. Дело в том, что самые современные и самые маленькие на сегодняшнее время чипы все равно больше, чем отверстие иглы, и стоят огромные деньги.

Фейк разоблачил член Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий. В эфире "Украина 24" врач-инфекционист отметил, что "самый замысловатый чип, который можно было бы ввести в организм человека, просто не протиснется через прорезь иглы".

"Ну и стоимость такого наночипа просто зашкаливала бы. И говорить о том, что вакцину, которую мы имеем по цене 3-4 доллара за дозу - трудно представить, сколько бы стоила вакцина, если бы там действительно были чипы", - указал эксперт.

Что касается мнения, якобы имеющиеся вакцины неэффективны против новых штаммов, Лапий сказал: это люди пренебрегают прививками и сами не защищают себя.

Как рассказал врач, разговоры о "бесполезности" вакцин сейчас распространены, к примеру, касательно Великобритании. Мол, 85% взрослого населения привиты, но они все равно болеют и даже умирают от COVID-19.

"Это манипуляция, я не знаю, с чем она связана. Возможно с тем, что есть люди, которые работают в интересах страны агрессора, или они просто глупые", - заявил Лапий.

Он подчеркнул, что иммунизация позволяет снизить количество умерших. Кроме того, хотя коронавирус и препараты для его профилактики новые, уже прошел год после появления первых промежуточных результатов испытаний вакцин.

"Вакцинированы миллиарды людей на планете Земля и уже здесь следует ориентироваться не на клинические исследования, а на реальное использование вакцин и надзор за их безопасностью, который осуществляется в странах", - подытожил инфекционист.

Обозреватель

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