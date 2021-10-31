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На Донбассе военный получил ранение

  7   0 31.10.2021, 18:35 | Новости, ООС
На Донбассе военный получил ранение

В воскресенье, 31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четыре из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один украинский военный получил травму.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, боевики вели огонь из гранатометов разных систем вблизи Луганского.

В районе Светлодарская и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 боевики задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали огонь в ответ, чтобы заставить оккупантов прекратить огневую активность.

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