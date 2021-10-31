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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие

  5   0 31.10.2021, 08:09 | Новости, ООС
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

По состоянию на 7 часов утра, 31 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем.

В районе Светлодарска оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Украинские подразделения держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вражеской вооруженной агрессии.

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