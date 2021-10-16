Боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

С начала суток на Донбассе пророссийские боевики шесть раз открыли огонь по позициям ООС. Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации шесть раз нарушили "тишину", а именно:

- в направлении Луганского - обстреливали из гранатометов различных систем;

- в сторону Новотошковского - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

- возле Красногоровки - боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Новолуганского - вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалек от Крымского - применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы;

- возле Широкино - обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечает пресс-служба.