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Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник

  4   0 10.10.2021, 18:35 | Новости, ООС
Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник

С начала 10 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали два нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Наемники стреляли из запрещенного вооружения, а также запускали беспилотник.

Об этом сообщает пресс-служба командования ООС.

Вблизи Мирного оккупационные войска применили против подразделений Объединенных сил минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

А на территории Луганской области оккупанты запустили беспилотник, вероятно Орлан-10, через линию разграничения.

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - отметили в штабе.

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