Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник

С начала 10 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали два нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Наемники стреляли из запрещенного вооружения, а также запускали беспилотник.

Об этом сообщает пресс-служба командования ООС.

Вблизи Мирного оккупационные войска применили против подразделений Объединенных сил минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

А на территории Луганской области оккупанты запустили беспилотник, вероятно Орлан-10, через линию разграничения.

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - отметили в штабе.