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На Донбассе выросло число обстрелов

  6   0 09.10.2021, 08:09 | Новости, ООС
На Донбассе выросло число обстрелов

Сепаратисты накануне тяжело ранили украинского военного. За день зафиксировали десять обстрелов.

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что из десяти обстрелов три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое" - говорится в сообщении.

В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого враг совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм. У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В сторону населенного пункта Лопаскино наемники дважды обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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