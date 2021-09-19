Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе из минометов и гранатометов

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 4 раза за сегодня, 19 сентября. При этом оккупанты применяли гранатометы и запрещенные минскими договоренностями минометы.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Луганского враг открыл прицельный огонь по позициям наших бойцов из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новозвановки противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 82-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями.

В результате обстрелов за сегодня потерь в рядах украинских воинов нет.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уточнили в ООС.