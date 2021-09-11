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С начала сентября оккупанты потеряли в районе ООС шесть боевиков, - ВСУ

  3   0 11.09.2021, 22:04 | Новости, ООС
С начала сентября оккупанты потеряли в районе ООС шесть боевиков, - ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины назвал количество жертв со стороны врага с начала текущего месяца. Так, оккупанты потеряли 6 боевиков, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ. 

"На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что с начала сентября боевики обстреляли наши позиции 59 раз, из них 19 с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы.

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