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Один погибший и 10 раненых: боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе

  8   0 11.09.2021, 18:35 | Новости, ООС
Один погибший и 10 раненых: боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе

Сегодня, 11 сентября боевики 10 нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верньоторецкого.

Кроме этого, возле Золотого-4 оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также вооруженные формирования РФ применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Между тем, российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, на Донбассе зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

Указано, что в результате вражеского огня один наш военнослужащий получил ранение несовместимо с жизнью.

Также восемь наших защитников получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы.

Известно, что после оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила ОБСЕ.

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